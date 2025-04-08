https://news.day.az/sport/1743007.html Азербайджанские гимнасты вышли на второе место в общем зачете Кубка мира Сельджан Махсудова и Али Нифталиев улучшили свое положение в общем зачете Кубка мира. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в таблице смешанных пар в синхронных прыжках они вышли на второе место. Этому способствовала бронза, выигранная гимнастами на втором этапе Кубка мира в Риччоне.
Азербайджанские гимнасты вышли на второе место в общем зачете Кубка мира
Сельджан Махсудова и Али Нифталиев улучшили свое положение в общем зачете Кубка мира.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в таблице смешанных пар в синхронных прыжках они вышли на второе место. Этому способствовала бронза, выигранная гимнастами на втором этапе Кубка мира в Риччоне. Результат принес Махсудовой и Нифталиеву 50 очков - столько же им было начислено после первого турнира в серии в Баку, где они также завоевали бронзовые награды.
В общем зачете наши спортсмены обошли Фирангиз Рузиеву и Мирзохида Хасанбоева из Узбекистана.
Лидером серии являются американцы Твевор Хардер и Александра Мытник, одержавшие победы как в Баку, так и в Риччоне.
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