"Место рождения - Азербайджан"

Некоторое время назад в армянском сегменте соцсетей поднялся большой шум по поводу записи в графе "место рождения" в новых паспортах, выдаваемых армянам, добровольно переместившимся из Карабаха в Армению. В этой графе в качестве места рождения указывается Азербайджан, что вызвало возмущение у бывших жителей Карабаха, которые хотели, чтобы в их документах всё оставалось "как прежде".

Непонятно, чему тут удивляться. Да, Карабах - это Азербайджан. В паспортах написана колющая глаза правда.

Тем не менее, армянские СМИ бросились требовать разъяснений у МВД Армении по этому поводу.

В пресс-службе журналистам сообщили, что данные в документах указываются в соответствии со стандартами ИКАО (Международная организация гражданской авиации). Причем, фиксируются географические единицы, указание которых считается приемлемым организацией.

"Соответственно, любая пометка, сделанная Службой миграции и гражданства МВД, которая не утверждена в рамках международного регулирования, может вызвать проблемы в пунктах пересечения границы", - объяснили в МВД.

В ведомстве добавили, что в службу миграции и гражданства МВД поступило множество подобных сообщений от органов пограничного контроля разных стран. И ещё раз подчеркнули, что "в случае выдачи новых документов служба руководствуется исключительно международным стандартом".