https://news.day.az/society/1742973.html Дорожная полиция обратилась к участникам движения Главное управление государственной дорожной полиции (ГУ ГДП) Азербайджана обратилось к участникам дорожного движения в связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными условиями. Как сообщили Day.Az в ГУ ГДП, синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий с сегодняшнего дня до 12 апреля.
Дорожная полиция обратилась к участникам движения
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