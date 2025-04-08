Дорожная полиция обратилась к участникам движения

Главное управление государственной дорожной полиции (ГУ ГДП) Азербайджана обратилось к участникам дорожного движения в связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными условиями.

Как сообщили Day.Az в ГУ ГДП, синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий с сегодняшнего дня до 12 апреля. Ожидаются сильный ветер, осадки, а температура воздуха снизится на 5-10° по сравнению с предыдущими днями.

В связи с этим дорожная полиция призывает водителей быть особенно внимательными на дорогах в условиях дождя и сильного ветра, выбирать безопасную скорость в соответствии с состоянием дорожного покрытия и погодными условиями, соблюдать дистанцию и следить за техническим состоянием транспортных средств. Водителям прицепов, тентов и длинномерных грузовиков рекомендуется тщательно проверять упаковку перевозимого груза.

Кроме того, ГУ ГДП напоминает пешеходам о необходимости быть осторожными в непогоду, двигаться только по тротуарам, избегая выхода на проезжую часть, и переходить дорогу исключительно через пешеходные переходы.