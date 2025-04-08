США пригрозили Ирану более жесткими санкциями
США введут более жесткие санкции против Ирана в случае отсутствия сделки по ядерной программе Тегерана.
Как передает Day.Az, об этом заявил американский министр энергетики Крис Райт.
"Я ожидал бы очень жестких санкций против Ирана и надеялся, что они заставят его отказаться от своей ядерной программы", - отметил он.
По словам Райта, усиление санкций может затронуть и нефтяной сектор.
2 апреля британская газета Daily Express писала, что Иран "исчезнет к сентябрю", если Тегеран не согласится на сделку по ядерной программе и не прекратит работу над ядерным оружием.
Издание подчеркнуло, что пока США размещают бомбардировщики и дополнительную авианосную оперативную группу на Ближнем Востоке, у Ирана остается "все меньше времени, чтобы согласиться на ядерную сделку".
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