https://news.day.az/politics/1742998.html Мы восстановили историческую справедливость - Гусейн Ахвердиев на платформе Baku Network - ВИДЕО Мы восстановили историческую справедливость. Как передает Day.Az, об этом сказал народный художник Гусейн Ахвердиев, будучи гостем платформы Baku Network. Представляем вниманию читателей отрывок передачи:
Мы восстановили историческую справедливость - Гусейн Ахвердиев на платформе Baku Network - ВИДЕО
Мы восстановили историческую справедливость.
Как передает Day.Az, об этом сказал народный художник Гусейн Ахвердиев, будучи гостем платформы Baku Network.
Представляем вниманию читателей отрывок передачи:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре