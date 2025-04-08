В небе над Азербайджаном будет наблюдаться метеорный поток

Метеорный поток "π-Puppid" будет наблюдаться с 15 по 28 апреля. Максимальная активность метеорного потока придется на 23 апреля.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сообщили в пресс-службе БГУ.

По информации кафедры астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета, метеорный поток "π-Puppid" связан с кометой "26P/Grigg-Skjellerup", открытой в 1972 году. Свое название он получил потому, что его радиант (источник) находится в созвездии Кормы (лат. Puppis).

Этот поток был активен в 1977 и 1982 годах, когда наблюдалось около 40 метеоров в час. В 1983 году было зафиксировано около 13 метеоров в час. В последующие годы активность потока была низкой. Однако активность этого метеоритного дождя все еще может быть высокой. Скорость метеоров составит около 18 км/ч.

Метеорный поток "π-Puppid" будет виден в Баку примерно с 19:30 до 20:00 на юго-западном горизонте. Этот метеоритный дождь будет наблюдаться в основном в Южном полушарии.