Обнаруженные в Загатале останки направлены на экспертизу

Костные останки гражданина Индии, пропавшего без вести в Загатале, в настоящее время находятся на экспертизе в судебно-криминалистическом отделе Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Минздрава.

Как передает Day.Az, об этом в интервью АПА сказал генеральный директор Объединения Адалят Гасанов.

"После завершения экспертизы и установления личности покойного прокуратурой Загатальского района останки будут изъяты из отдела и переданы по назначению", - сказал он.

Отметим, что в результате оперативно-розыскных мер, проведенных сотрудниками Загатальского РОП 9 февраля 2025 года, в лесном массиве "Шамиловка" вблизи села Джар Загатальского района, были обнаружены останки, предположительно принадлежавшие гражданину Индии Маникантху Кондавеети, 1993 г.р., пропавшего на территории Загатальского района в мае 2022 года. Также были найдены сумка, банковская карта, мобильный телефон и другие принадлежащие ему вещи.