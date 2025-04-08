В Азербайджане резко изменится погода

С 9 апреля по вторую половину 12 апреля на территории Азербайджана прогнозируются переменные осадки, северо-западный ветер временами будет усиливаться, температура воздуха опустится на 5-10 градусов.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

В Баку и на Абшеронском полуострове с утра 10 апреля до следующего утра ожидаются переменные осадки, в отдельных местах полуострова осадки будут интенсивными, грозы.

В районах Азербайджана до полудня 12 апреля ожидаются переменные осадки с грозами. В некоторых регионах проливные дожди, град, в высокогорье с переходом в снег.

В связи с осадками в реках увеличится водность, в некоторых горных реках возможны кратковременные сели.