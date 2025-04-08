https://news.day.az/politics/1743008.html Делегация международных экспертов и представителей мозговых центров прибыла в Ханкенди Участники 7-го Политического форума Университета АДА находятся в городе Ханкенди. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, делегация международных экспертов и представителей аналитических центров прибыли в Карабахский университет для участия в мероприятии.
Делегация международных экспертов и представителей мозговых центров прибыла в Ханкенди
Участники 7-го Политического форума Университета АДА находятся в городе Ханкенди.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, делегация международных экспертов и представителей аналитических центров прибыли в Карабахский университет для участия в мероприятии.
Отметим, что 7-й Политический форум АДА на тему "К новому мировому порядку", организованный совместно Университетом АДА и Центром анализа международных отношений, состоится 8 апреля в городе Ханкенди.
В форуме примут участие более 80 международных экспертов и представителей аналитических центров из 44 стран.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре