Делегация международных экспертов и представителей мозговых центров прибыла в Ханкенди

Участники 7-го Политического форума Университета АДА находятся в городе Ханкенди.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, делегация международных экспертов и представителей аналитических центров прибыли в Карабахский университет для участия в мероприятии.

Отметим, что 7-й Политический форум АДА на тему "К новому мировому порядку", организованный совместно Университетом АДА и Центром анализа международных отношений, состоится 8 апреля в городе Ханкенди.

В форуме примут участие более 80 международных экспертов и представителей аналитических центров из 44 стран.