Политика для Пашиняна не шахматы, а игра в подкидного дурака

На днях премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в рамках правительственного часа в парламенте, что его страна не должна продолжать "карабахское движение".

"Должны ли мы продолжить "карабахское движение" или нет? Я говорил ранее, как это движение раньше препятствовало становлению государства и государственности. Должен прямо сказать, что мы не должны продолжать "карабахское движение", - сказал он. Пашинян заявил, что как премьер-министр принял решение, что "карабахское движение" не должно продолжаться. А если народ Армении будет против этого решения, то он уйдет. Пока же это официальная позиция Республики Армения.

Насколько искренен премьер Армении и удастся ли ему осуществить поставленную цель? Прокомментировать эти вопросы Day.Az попросил доктора политических наук, Государственного советника РФ Первого класса, директора консалтингового центра "Восточный вектор" Татьяну Полоскову.

По словам нашей собеседницы, "карабахское движение", если бы изначально не было поддержки из Москвы, да и не только оттуда, никогда бы не привело к таким ужасным последствиям, как фактический геноцид азербайджанского народа.

Когда начался распад СССР под вывеской "освобождения народов от "векового рабства со стороны России", у этих процессов нашлись 1) интересанты, в том числе, в Кремле, которым надо было легализовать возможность прикарманить и использовать в личных интересах ресурс государства, созданный народами этой страны; 2) часть военно-партийных элит полагала, что за счет устрашения населения национальных республик и стравливания народов им удастся сохранить действующий строй и власть. И, опять же, свой доступ к привилегиям.

Хочу сказать сторонникам и участникам "карабахского движения": тем, кто вас финансировал, снабжал оружием и натравливал на азербайджанский народ, было глубоко наплевать на идеи "Великой Армении" и "свободного Карабаха". Не будьте наивными, ими двигали абсолютно другие интересы. Вполне меркантильные и циничные. Как и нынешними кукловодами "карабахского движения". Не будьте слепыми котятами и не тащите в эти бессмысленные и опасные игры молодежь. Если армянин любит Армению, он, прежде всего, должен привести в порядок свой дом. Наладить отношения с соседями. А не делать бизнес на крови своих же сограждан.

Пашинян абсолютно прав, "карабахское движение" было направлено и на разрушение армянской государственности. И результат налицо. Вместо цветущей советской Армении мы видим полудохлое квази-государство. А постоянное бряцание оружием вполне могло бы вызвать смехотворный эффект, если бы за этим не стояли искалеченные людские судьбы и загубленные жизни.

Да, "карабахское движение" должно быть прекращено, и, делая такие заявления, Пашинян прав. Но почему он не предпринимает никаких мер? Боится этих людей? Понимает, что среди населения Армении много сочувствующих "карабахскому движению", и резкие шаги с его стороны могут выбить из-под его собственных ног электоральную базу или даже поставить под угрозу саму жизнь? А, может, Пашинян тут, как всегда, не вполне искренен и ведет очередную игру. Гадать над мотивами его поступков занятие неблагодарное.

Мне кажется, что Пашинян объективно заинтересован в закрытии "карабахского движения". Эти люди ему явно не друзья. Вот только, сможет ли он это сделать. Если нет, то Армения обречена и в дальнейшем оставаться токсичным государством, создающим явную угрозу стабильности на Южном Кавказе. А долго такое продолжаться не сможет. Поставят на место. И потери от этой постановки на место могут стать катастрофичными для армянской государственности.

Что делать Пашиняну? Подписывать мирный договор. Но, конечно же, предварительно выполнив справедливые требования Баку. Нынешние покровители Армении после объявления о завершении работы над текстом документа, настойчиво требуют подписания без предусловий. Кстати, Президент Германии Штайнмайер высказывал в Баку ту же мысль.

Возможно, он просто не счел необходимым глубоко вникнуть в суть проблемы. Типа, не царское это дело. Либо, скорее всего, он прекрасно понимает реалии, но просто решил пойти по пути наименьшего сопротивления. Типа, текст договора согласован, так чего тянуть-то? И третий вариант: Президент Германии сознательно лукавит, давая армянскому лобби люфт возможностей, чтобы в любой момент после подписания договора признать его недействительным, так как он противоречит положениям основного закона Армении - Конституции. Там ясно и недвусмысленно отражены территориальные претензии Армении к Азербайджану.

В нынешней Конституции Армении есть отсыл к Декларации о независимости 1990 года, где упоминается совместное решение Верховного Совета Армянской ССР и сепаратистов Карабаха "о воссоединении". Как подчеркивал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, "мира можно достичь, если положить конец этим претензиям, внести изменения в Конституцию Армении и другие нормативно-правовые документы".

На мой взгляд, Никол Пашинян вполне отдает себе отчет, что Конституцию надо менять. Ранее он заявлял Общественному радио Армении, что сохранение действующей Декларации о независимости "очень опасно для республики и может привести к новому вооруженному столкновению с Азербайджаном". Это очень верное замечание. Но возникает вполне закономерный вопрос, почему, обладая реальной властью, Пашинян ничего не делал для пресечения реваншистских выходок и публичных заявлений своих соотечественников, в том числе, от лица политической и военной элит? Почему призывы к "возвращению в Карабах" звучат и в официальных СМИ Армении? И почему за все время после окончания 44-дневной войны руководство Армении ничего не делало для того, чтобы население осознало пагубность и смехотворность идей о "Великой Армении", об армянах как "нации-жертве"? Почему не велась информационная работа с населением, формирующая необходимость отказа от вражды с соседними странами? Непонятно, как в подобной ситуации Пашинян планирует добиться внесения изменений в Конституцию путем проведения "всенародного референдума".

Впрочем, Пашинян, похоже, воспринимает политику не как шахматы, а как карточное шулерство. Референдум ставит на 2027 год, а выборы (если не будет внеочередных) назначены на 2026 год. Еще не известно, останется ли Пашинян у власти к 2027 году, и кому придется проводить этот референдум. В результате серьезнейший вопрос Пашинян превратил в очередное надувательство. В очередной "армянский шутка", как говорили в советское время. Если серьезно, Пашинян сам себя загнал в угол, и как он будет выбираться из этой ситуации, дабы сохранить лицо, я не представляю.

Но такие игрища очень опасны. Если идея территориальных претензий останется в Конституции Армении, то угроза эскалации конфликта не сможет быть предотвращена мирным договором. Учитывая, что армянские силы регулярно нарушают соглашения, достигнутые в Москве, можно предположить попытки силовым путем вернуть Карабах. Вернуть в то состояние, в каком он был до воссоединения с Азербайджаном: наркотического трафика и нелегального транзита и продажи оружия. С неустроенной социальной сферой и признаками дикого запустения. Если Ереван предпримет такие попытки, то Армении уже не будет де-юре. А де-факто это давно квази-государство.

Лейла Таривердиева