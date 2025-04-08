Мы гордимся проведением 7-го Политического форума АДА в Ханкенди

Мы гордимся тем, что сегодняшний 7-й Политический форум Университета АДА проходит в Ханкенди.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил проректор Университета АДА Фариз Исмаилзаде в ходе 7-го Политического форума Университета АДА в городе Ханкенди.

Он отметил особую значимость нынешнего форума, подчеркнув расширение партнерства в его организации.

"Обычно мы проводим этот форум при сотрудничестве Университета АДА и Центра анализа международных отношений. Однако в этом году мы гордимся тем, что к нам присоединился Карабахский университет, который сегодня принимает нас в Ханкенди. Это важный шаг на пути к интеграции и восстановлению региона", - заявил Исмаилзаде.

По его словам, участники форума лично убедились в масштабах разрушений, оставшихся после оккупации: "В Ханкенди вы увидели множество разрушенных объектов и инфраструктуры. В рамках форума будет представлена специальная презентация о периоде оккупации, разрушении и разграблении азербайджанских населённых пунктов, а также о текущей масштабной реконструкции и политике по возвращению населения".

Фариз Исмаилзаде добавил, что в течение двух дней участники обсудят международные вызовы и региональные перспективы в рамках четырех панельных сессий.

"Мы ожидаем насыщенных дискуссий и интересных выступлений. Уверен, этот форум станет важной площадкой для обмена идеями и укрепления международного сотрудничества", - подчеркнул проректор.