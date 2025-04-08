Немецкого кинорежиссера наградили "Золотым львом"

Немецкий режиссер игровых и документальных фильмов Вернер Херцог удостоен почетного "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля за вклад в кинематограф.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом объявила дирекция старейшего в мире киносмотра.

Награждение состоится во время кинофестиваля, который пройдет с 27 августа по 6 сентября на острове Лидо в Венецианской лагуне.

"Вернер Херцог - кинорежиссер и неутомимый путешественник, постоянно водит нас по планете Земля в поисках невиданных ранее образов, испытывая нашу способность видеть, бросая нам вызов, чтобы постичь то, что лежит за пределами видимой реальности, исследуя границы кинематографического изображения в поиске высшей истины и новых впечатлений", - прокомментировал награду художественный руководитель фестиваля Альберто Барбера.

Херцог является автором около 70 фильмов, среди них такие картины, как "Носферату - призрак ночи" (Nosferatu: Phantom der Nacht,1978) и "Фицкаральдо" (Fitzcarraldo, 1982). В 1990-х Херцог посвятил себя полностью документалистике, снимая фильмы о необычных событиях и малоизвестных уголках Земли. В 2018 году он представил документальную ленту "Встреча с Горбачевым" (Meeting Gorbachev) о единственном президенте СССР.

С началом ХХI века мастер продолжает работу в США, где снимает как игровое кино с голливудскими актерами, такими как Николас Кейдж ("Плохой лейтенант" (Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans, 2009), так и документальные проекты.

Как правило, присуждение почетной премии на Венецианском кинофестивале сопровождается презентацией вне конкурса нового проекта или ретроспективным показом.