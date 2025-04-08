Турция отложила приостановку экспорта лимонов

Власти Турции приняли решение отложить вступление в силу временной приостановки экспорта лимонов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Министерства торговли (Минторга) средиземноморской республики Омер Болат.

Изначально ожидалось, что ограничительная мера начнет действовать со вторника, 8 апреля. В Минторге республики объяснили такой шаг необходимостью "поддержать баланс спроса и предложения" на фоне заморозков в провинциях Мерсин, Адана и Хатай на юге страны.

Теперь же власти Турции хотят провести дополнительный анализ ситуации, отметил глава местного Минторга. "До середины мая мы будем внимательно следить за динамикой цен на внутреннем рынке", - резюмировал Болат.