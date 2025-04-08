На некоторых улицах Баку временно не будет газа

9 апреля с 10:00 часов будет временно приостановлено газоснабжение в связи с подачей газа в нежилое здание по ул. Ландау в Ясамальском районе Баку, а также заменой проржавевшего участка газопровода в пос. Бузовна в Хазарском районе.

Как сообщили Day.Az в "Азеригаз", за время приостановления подачи газа возникнут перебои на улицах К.Кязымзаде, А.Алекперова, Ландау, А.Султановой, М.Рагима и просп. Г.Джавида, а также на ряде улиц в Хазарском районе.