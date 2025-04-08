Посещение грязевых вулканов временно недоступно - Причина
Учитывая время, необходимое для естественного самовосстановления вулканов, а также на основании заключения специалистов, доступ на территорию временно ограничен.
Об этом заявил журналистам председатель правления Центра управления заповедниками Государственного агентства по туризму Мурад Агабейли, сообщает Day.Az.
Он сказал, что в настоящее время на территории функционирует информационный и охранный пункт, который обеспечит посетителей важной информацией и поможет следить за сохранностью природных объектов.
Отметим, что сегодня при поддержке Государственного агентства по туризму и Министерства экологии и природных ресурсов, в окрестностях грязевых вулканов Дашгиль, расположенных на территории Гарадагского района, состоялась экологическая акция.
Мероприятие, организованное с участием сотрудников государственных структур, представителей туристической отрасли, СМИ и волонтеров, стало важным шагом в поддержке чистоты и сохранении природы региона, в ходе которого территория была очищена от бытовых отходов.
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