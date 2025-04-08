Драка в Аздраме

В закулисье Азербайджанского государственного академического национального драматического театра (Аздрама) произошёл конфликт, завершившийся потасовкой.

Как передает Day.Az, об этом Qaynarinfo рассказали актеры указанного театра.

Причиной напряжённой ситуации стало недовольство некоторыми кадровыми решениями. В частности, речь шла о приглашении в Аздраму режиссёров и артистов из других театров, что вызвало протест среди части труппы.

Потасовка случилась прямо во время заседания художественного совета. Народный артист Али Нур резко выступил против привлечения посторонних специалистов, подчеркнув, что театр не должен доверяться случайным режиссёрам. Его точка зрения вызвала ожесточённую реакцию у некоторых коллег: между артистами вспыхнул спор, который перерос в драку - Али Нуру нанесли несколько ударов.

Обостряющуюся ситуацию попытались усмирить народный артист Сабир Мамедов и директор театра Ильхам Аскеров. Им удалось вывести агрессивно настроенных участников конфликта из зала и прекратить насилие.

Сообщается, что за всю историю Аздрамы, насчитывающую полтора века, подобный инцидент произошёл впервые.

Пострадавший Али Нур обратился с официальной жалобой в прокуратуру. По факту инцидента начато расследование.