Трамп объявил о прямых переговорах с Ираном

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты начали прямые переговоры с Ираном с целью предотвращения создания им атомной бомбы.

Как передает Day.Az, он также предупредил Тегеран о возможных серьезных последствиях в случае неудачи переговоров, передает The Guardian.

Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Овальном кабинете заявил, что переговоры начнутся в предстоящие выходные, но дал понять, что обсуждения уже ведутся.

"У нас идут прямые переговоры с Ираном, и они уже начались. Они пройдут в субботу. У нас очень большая встреча, и мы посмотрим, что из этого получится. Я думаю, все согласятся, что заключение сделки было бы предпочтительнее, чем делать очевидное, что не является желанием ни США, ни Израиля, если этого можно избежать", - сказал президент США.

Трамп не уточнил, где пройдут переговоры и кто из должностных лиц примет в них участие. На вопрос о последствиях провала переговоров он выдал завуалированную угрозу.

"Я думаю, если переговоры с Ираном не увенчаются успехом. Иран окажется в большой опасности, и мне неприятно это говорить, потому что у них не может быть ядерного оружия", - сказал Трамп.

В период своего первого президентства Трамп отказался от соглашения, подписанного Бараком Обамой, известного как "Совместный всеобъемлющий план действий", которое предлагало Ирану смягчение санкций в обмен на ограничения по обогащению урана. Вместо этого он выбрал политику "максимального давления", усилив экономическое эмбарго.

Критики отмечают, что Иран ускорил свою ядерную программу и сейчас ближе к созданию бомбы, чем когда-либо. Попытки Джо Байдена возобновить соглашение Обамы не увенчались успехом.

Биньямин Нетаньяху, считающий Иран экзистенциальной угрозой Израилю, активно выступал против соглашения Обамы и против любой сделки, которая позволила бы Ирану развивать программу, способную стать основой для ядерного оружия.