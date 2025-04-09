Нефть падает в цене

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2025 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже $62 за баррель впервые с 7 апреля 2021 г., свидетельствуют данные торгов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по данным на 23:17 по бакинскому времени, стоимость Brent снижалась на 4,01%, до $61,78 за баррель.

К 23:22 Brent торговался на уровне $61,94 за баррель (-3,76%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в мае 2025 года дешевеет на 4,84% - до $58,57 за баррель.