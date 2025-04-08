О незаменимой роли Азербайджана и бесполезных потугах армянства

Автор: Акпер Гасанов

В интервью азербайджанским СМИ исполнительный директор компании ICGB - оператора газопровода IGB - Теодора Георгиева сделала очень важное заявление. Она напомнила, что на сегодняшний день более 40% объема потребляемого в Болгарии газа поступает из Азербайджана, что позволило существенно снизить цены как для промышленности, так и для бытовых потребителей.

"Важно и то, что IGB успешно взаимодействует с Трансбалканским трубопроводом - это позволило обеспечить поставки газа в Молдову и Украину в критически важный момент. Тем самым газопровод укрепил свою роль как элемент региональной энергетической устойчивости", - подчеркнула она.

А еще она коснулась перспектив. Они очень радужные для стран, вовлеченных в IGB - уникальный инфраструктурный объект, интегрированный с Трансадриатическим газопроводом (TAP) и Южным газовым коридором.

По словам Георгиевой, открываются перспективы расширения транзитных маршрутов через Молдову, Украину и далее - в Центральную Европу. И тут имеет смысл напомнить, что Азербайджан поставляет природный газ в 12 стран, 10 из которых европейские, и 8 из них являются членами Европейского Союза. Вот, сколь значимую и знаковую роль играет Азербайджан в плане обеспечения энергетической безопасности Старого Света.

А еще, стоит напомнить о том, что произошло на прошлой неделе. Речь идет о подписанном в Баку Меморандуме о взаимопонимании между Азербайджаном, Турцией, Грузией и Болгарией по созданию нового электрического коридора. По словам министра энергетики Болгарии Жечо Станкова, новый коридор обеспечит поставки "зеленой" электроэнергии из Каспийского региона в Юго-Восточную Европу - в частности, в Болгарию, а также в Румынию и Венгрию.

"Это хороший пример развития сотрудничества после заключения долгосрочного контракта на поставку одного миллиарда кубометров газа в Болгарию. Теперь у нас есть возможность расширить этот опыт и в электроэнергетике", - отметил Ж.Станков.

И тут, как видим, наша страна также играет очень существенную роль. О том, что Азербайджан обладает потенциалом поставлять электроэнергию в Европу и стать энергомостом, соединяющего Европу и Азию, заявил и председатель комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии Садиг Гурбанов.

В настоящее время страна налаживает региональное энергетическое сотрудничество с Казахстаном и Узбекистаном. В целом, в сфере ВИЭ Азербайджан имеет потенциал в 135 ГВт на суше и 157 ГВт в море, подчеркнул он. Но и это еще не все. Напомню также, что рост доверия к Азербайджану, как к надежному партнеру, уже приносит дивиденды. Яркий пример - государственная азербайджанская нефтегазовая компания SOCAR сообщила о покупке 10% акций израильского газового месторождения "Тамар" в Средиземном море.

В этой связи укажу также на то, что наша страна, всячески развивая отношения с Израилем, имеет также плотный диалог и с Ираном. Визиты в Баку представителей руководства этой страны действительно превратились в некую традицию. Что, конечно, свидетельствует о том, сколь успешной является внешнеполитическая линия нашего государства. О чем, кстати, свидетельствует и беспрецедентно высокий уровень азербайджано-турецких отношений.

Вот и главный советник президента Турции Чагры Эрхан сделал очень важное заявление.

"Действия Анкары по нормализации отношений с Ереваном связаны с выполнением Арменией условий Азербайджана по подписанию мирного договор", - подчеркнул он, выступая в Ханкенди, где проходит Форум, участие в котором принимают эксперты и представители аналитических центров из Японии, США, Великобритании, Китая, Индии, Италии, Германии, Испании, Турции, России, Казахстана, Иордании и других стран. В целом участвуют 80 международных экспертов и представителей аналитических центров из 44 стран.

И это - большой успех для данного мероприятия. Которое, помимо всего прочего, превращает освобожденный Ханкенди в еще один важный центр Азербайджана. Но и это еще не все. Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров отправился с визитом в Пакистан для завершения обсуждений меморандумов о взаимопонимании и соглашений по инвестиционным проектам. В ходе визита Джаббаров встретится с премьер-министром Шахбазом Шарифом.

Стороны обсудят инвестиционные вопросы с делегацией Пакистана под руководством заместителя премьер-министра и министра иностранных дел, сенатора Мухаммада Исхака Дара. Данный визит носит характер подготовительного к приезду в Исламабад Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Официальный визит главы нашего государства в Пакистан намечен на текущий месяц. Как сообщает пакистанское англоязычное издание Business Recorder, в рамках визита между двумя странами будут подписаны ряд стратегических соглашений.

Уточняется, что они охватят такие сферы, как инфраструктура, энергетика и оборона .В частности, известно об инвестиционных проектах Азербайджана в Пакистане на сумму более 2 миллиардов долларов. И это очередной показатель того, как стремительно развивается наша страна, превратившаяся в активного инвестора. Экономические и политические, как и геополитические успехи нашей страны можно перечислять еще очень долго. Но уже сказанного достаточно, чтобы понять, насколько нелепы и тщетны попытки Армении и мирового армянства противостоять нашей стране, которая настаивает на очень простой вещи - гарантированном, твердом мире в регионе Южного Кавказа.