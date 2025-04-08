В Баку продолжился судебный процесс по уголовному делу Рубена Варданяна

8 апреля был продолжен судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, как преступления против мира и человечности, военные преступления, терроризм, финансирование терроризма и в других тяжких преступлениях.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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