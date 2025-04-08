https://news.day.az/world/1743157.html В Доминикане рухнула крыша ночного клуба - ВИДЕО В Доминикане обрушилась крыша ночного клуба Jet Set. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Как минимум 15 человек погибли, еще 101 госпитализированы после обрушения крыши в ночном клубе.
В Доминикане рухнула крыша ночного клуба - ВИДЕО
В Доминикане обрушилась крыша ночного клуба Jet Set.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Как минимум 15 человек погибли, еще 101 госпитализированы после обрушения крыши в ночном клубе.
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