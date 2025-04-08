В Доминикане рухнула крыша ночного клуба

В Доминикане обрушилась крыша ночного клуба Jet Set.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Как минимум 15 человек погибли, еще 101 госпитализированы после обрушения крыши в ночном клубе.