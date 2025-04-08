В США заявили, что ждут звонка от Китая

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Китай выразил желание провести переговоры по поводу введенных дополнительных пошлин.

Как передает Day.Az, об этом Трамп рассказал в своем посте на платформе "Truth Social".

Трамп отметил, что Китай заинтересован в заключении выгодного соглашения с США, но не уверен, как начать этот процесс.

"Китай хочет заключить сделку, но они не знают, как начать. Мы ждем их звонка. Это обязательно произойдет", - подчеркнул Трамп.