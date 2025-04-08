https://news.day.az/world/1743193.html В США заявили, что ждут звонка от Китая Президент США Дональд Трамп сообщил, что Китай выразил желание провести переговоры по поводу введенных дополнительных пошлин. Как передает Day.Az, об этом Трамп рассказал в своем посте на платформе "Truth Social". Трамп отметил, что Китай заинтересован в заключении выгодного соглашения с США, но не уверен, как начать этот процесс.
В США заявили, что ждут звонка от Китая
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Китай выразил желание провести переговоры по поводу введенных дополнительных пошлин.
Как передает Day.Az, об этом Трамп рассказал в своем посте на платформе "Truth Social".
Трамп отметил, что Китай заинтересован в заключении выгодного соглашения с США, но не уверен, как начать этот процесс.
"Китай хочет заключить сделку, но они не знают, как начать. Мы ждем их звонка. Это обязательно произойдет", - подчеркнул Трамп.
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