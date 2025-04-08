Чем порадует бакинцев новый проект в метро?

Проект разделения Красной и Зеленой линий, пересекающихся сегодня на станции "28 Мая" Бакинского метрополитена, имеет очень важное значение с точки зрения развития столичной подземки и мобильности транспортной системы Баку.

Об этом сказал в комментарии Day.Az эксперт по вопросам транспорта и логистики Рауф Агамирзаев.

По мнению эксперта, особую важность имеет план строительства нового электродепо. У бакинского метро три линии, на которых действуют только два депо. Сегодня электродепо "Нариманов" обслуживает как Красную, так и Зеленую линии, что создает свои проблемы.

"После завершения первого этапа строительства электродепо "Дярнягюль", в рамках проекта разделения Красной и Зеленой линий будет построен соединительный тоннель длиной до 200 метров, который свяжет станцию "Джафар Джаббарлы" со станцией "Низами". Это позволит перераспределить пассажиропоток на станции "28 мая". В ближайшие годы мы увидим реальные результаты этой работы. Эти два проекта будут реализованы в течение двух лет. А в среднесрочной перспективе, в течение пяти лет, ожидается строительство 10 новых станций метро. Ввод новых станций в эксплуатацию обеспечит перераспределение пассажиропотока под землей, а также положительно скажется на наземном транспорте и мобильность столицы в целом", - сказал Агамирзаев.

Наш собеседник напомнил, что в начале года Президентом Ильхамом Алиевым была утверждена Государственная программа по совершенствованию транспортной инфраструктуры города Баку и прилегающих территорий на 2025-2030 годы. Согласно Госпрограмме будет уделено внимание развитие Фиолетовой и Зеленой линий. Дягнягюльское депо и разъединение Зеленой и Красной линий это первые шаги к реализации всех предусмотренных Госпрограммой для бакинского метро мероприятий.

"Помимо указанных мер, будет построен еще один переход со станции "28 Мая" на станцию "Джафар Джаббарлы". Кроме того, до 2030 года Бакметрополитен планирует закупить 300 новых вагонов. Одним словом, сроки достаточно сжатые и результаты порадуют жителей Баку уже скоро", - сказал эксперт по вопросам транспорта.

Лейла Таривердиева