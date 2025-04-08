Иран принял решение о переговорах с США

Власти Ирана выбрали вариант ведения переговоров с США через посредников, чтобы избежать давления со стороны Вашингтона, и не планируют менять формат после встречи в Омане.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

"Выбор [формы переговоров] обусловлен тем, что мы не приемлем тот вариант переговоров, когда они навязывают свою точку зрения при помощи угроз и оказания давления. Это диктат. Посреднические переговоры могут гарантировать настоящий и полезный диалог. <...> И у нас нет никакой договоренности превращать потом их в прямые", - приводит слова Арагчи агентство IRNA.

По мнению главы МИД Ирана, формат переговоров не должен иметь большого значения, единственное, что важно, - их "эффективность, серьезность намерений сторон и желание достичь итогового соглашения".

7 марта президент США Дональд Трамп заявил, что направил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи послание с предложением провести переговоры по ядерной программе. В конце марта глава МИД Ирана сообщил, что Тегеран воспользовался посредническими услугами Омана для отправки ответа на письмо Трампа.

В понедельник стало известно, что по итогам переписки стороны договорились провести первый раунд переговоров 12 апреля в Омане. Основными переговорщиками выступят Арагчи и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.