https://news.day.az/society/1743070.html В этом бакинском районе день не будет воды В части Наримановского района Баку возникнут перебои в водоснабжении. Как сообщает Day.Az, об этом информировало Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана (ADSEA). В связи с демонтажем устаревшей линии и вводом в эксплуатацию новой линии работы, начатые на территории района Нариманов, продолжаются.
В этом бакинском районе день не будет воды
В части Наримановского района Баку возникнут перебои в водоснабжении.
Как сообщает Day.Az, об этом информировало Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана (ADSEA).
В связи с демонтажом устаревшей линии и вводом в эксплуатацию новой линии работы, начатые на территории района Нариманов, продолжаются.
Указывается, что в связи с этими работами с утра 8 апреля до утра 9 апреля будут наблюдаться перебои в подаче воды в некоторые районы жилого массива "Монтин".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре