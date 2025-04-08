В этом бакинском районе день не будет воды

В части Наримановского района Баку возникнут перебои в водоснабжении.

Как сообщает Day.Az, об этом информировало Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана (ADSEA).

В связи с демонтажом устаревшей линии и вводом в эксплуатацию новой линии работы, начатые на территории района Нариманов, продолжаются.

Указывается, что в связи с этими работами с утра 8 апреля до утра 9 апреля будут наблюдаться перебои в подаче воды в некоторые районы жилого массива "Монтин".