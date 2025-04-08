Иран и США возобновляют диалог через косвенные переговоры

Косвенные переговоры между Ираном и США начнутся 12 апреля в Омане.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в публикации на странице министра иностранных дел Ирана Сейеда Аббаса Арагчи в социальной сети X.

По словам министра, предстоящие переговоры представляют собой как возможность, так и серьезное испытание.

"Мяч теперь на стороне США", - отметил Арагчи в своей публикации.

Отметим, что Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что США ведут прямые переговоры с Ираном. 12 апреля между сторонами состоится важная встреча. Все участники процесса согласны с необходимостью достижения соглашения для урегулирования ключевых вопросов.