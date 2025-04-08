На ряде улиц в Баку наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1) проспекте 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра столицы;

2) проспекте Бабека, в направлении центра столицы;

3) проспекте Гейдара Алиева (основная и второстепенная дороги), в направлении центра столицы;

4) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

5) бинагадинском шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

6) улице Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

7) улице Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

8) Тбилисском проспекте, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

9) улице Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";

10) улице 28 Мая, между пересечениями с улицами Александра Пушкина и Рашида Бейбутова;

11) улице Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

12) проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января".