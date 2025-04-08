На ряде улиц в Баку наблюдаются пробки - СПИСОК
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1) проспекте 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра столицы;
2) проспекте Бабека, в направлении центра столицы;
3) проспекте Гейдара Алиева (основная и второстепенная дороги), в направлении центра столицы;
4) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
5) бинагадинском шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
6) улице Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
7) улице Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
8) Тбилисском проспекте, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
9) улице Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";
10) улице 28 Мая, между пересечениями с улицами Александра Пушкина и Рашида Бейбутова;
11) улице Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
12) проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января".
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