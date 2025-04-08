ВВС Азербайджана испытали новую турецкую крылатую ракету

Азербайджанский штурмовик СУ-25 "Лачын" успешно прошел огневые испытания с турецкой крылатой ракетой SOM-B1.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание SavunmaSanayiST.

Как сообщил турецкий совет по научно-техническим исследованиям, модернизированная версия ракеты SOM для Азербайджана - SOM SAHIN - была успешно применена с помощью автономной системы управления огнем UBAS. Цель была поражена на значительном расстоянии.

"Таким образом, завершен ключевой этап в рамках программы закупки Азербайджаном крылатых ракет SOM, о которой Баку впервые объявил в 2018 году", - отмечается в материале.

Там указано, что поставки, задержанные ранее из-за французского эмбарго на двигатели, будут осуществлены в ближайшее время. В качестве силовой установки в ракете используется турецкий двигатель Kale KTJ-3200.

Базовая модель ракеты SOM-A оснащена 230-килограммовой фугасной боевой частью и системой инерциального наведения с GPS-коррекцией. Версия SOM-B1 дополнительно укомплектована инфракрасным наведением и системой двустороннего обмена данными. Максимальная дальность ракеты - 250 километров.