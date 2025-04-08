Венская полиция приступила к расследованию осквернения могил

Государственное управление уголовной полиции расследует десятки случаев осквернения могил в Вене.

Как передает Day.Az со ссылкой на Kurier, на данный момент известно о 60 таких случаях.

"Способ действий предполагает, что в сериях преступлений замешана одна и та же группа преступников", - заявила пресс-секретарь полиции Джулия Шик.

По словам пресс-секретаря, в каждом из случаев были проведены обширные расследования на месте преступления, в том числе изъяты записи видеонаблюдения, однако получение пригодных для использования доказательств оказалось весьма затруднительным из-за обстоятельств совершения преступления.

Пострадали кладбища в районах Зиммеринг, Флоридсдорф и Донауштадт. Дальнейшее расследование будет проводиться в тесном сотрудничестве с администрацией мест упокоения.