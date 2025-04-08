Названа сумма, которую инвесторы разместили в экономике США с начала срока Трампа

Общий объем инвестиционных обязательств частных и зарубежных компаний по размещению капитала в экономике США с начала президентского срока Дональда Трампа составил $1,9 трлн, подсчитала газета Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Наиболее крупную сумму вложила корпорация Apple - $500 млрд, еще $100 млрд поступили от телекоммуникационного холдинга SoftBank, аналогичная сумма от производителя полупроводников TSMC. $20 млрд перечислила судоходная группа CMA CGM и $5 млрд - автопроизводитель Stellantis.