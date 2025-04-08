Состоялось мероприятие в связи с истечением должностных полномочий Ханлара Велиева

По случаю завершения срока полномочий заместителя генерального прокурора - военного прокурора Азербайджанской Республики Ханлара Велиева, 8 апреля под руководством генерального прокурора Кямрана Алиева было проведено мероприятие, сообщили Day.Az в Генеральной прокуратуре.

Выступая на мероприятии, генеральный прокурор Кямран Алиев отметил высокий профессионализм, продемонстрированный Ханларом Велиевым в период безупречной службы в правоохранительных органах, достижения в укреплении законности и правопорядка, в борьбе с преступностью, в защите прав и свобод человека, совершенствовании деятельности органов военной прокуратуры. Генеральный прокурор вручил Ханлару Велиеву орден "За службу Отечеству" I степени, которым он был награжден распоряжением Президента Азербайджана от 17 марта 2025 года № 527.

Выступившие на мероприятии начальники управлений Генеральной прокуратуры Натиг Гусейнов, Махир Аббасов, заместитель Военного прокурора Шафахат Имранов и другие отметили заслуги Ханлара Велиева.

В свою очередь Ханлар Велиев, выступая, выразил глубокую благодарность главе государства за награду, а также поблагодарил за особое внимание и оценку деятельности в органах прокуратуры.

Отметим, что Ханлар Велиев родился в 1955 году. В 1978 году с отличием окончил юридический факультет Бакинского государственного университета. Начав трудовую деятельность в качестве старшего следователя и помощника прокурора Гянджинской городской прокуратуры, Ханлар Велиев затем работал заместителем прокуроров Газахского и Шамкирского районов, а в 1993-2000 годах был заместителем генерального прокурора Азербайджанской Республики.

Ханлар Велиев, назначенный распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 10 февраля 2005 года на должность заместителя генерального прокурора - военного прокурора Азербайджанской Республики, занимал эту должность до настоящего времени.

Почетный работник органов прокуратуры, доктор философии в области права Ханлар Велиев за время своей службы был удостоен ряда наград высшим руководством азербайджанского государства, а также генеральным прокурором страны. Соответствующими распоряжениями Президента Азербайджанской Республики он награжден медалью "За военные заслуги", орденом "Азербайджанское знамя", орденами "За службу Отечеству" 2-й и 1-й степеней, юбилейной медалью "100-летие Гейдара Алиева (1923-2023)", а также удостоен почетного звания "Заслуженный юрист".