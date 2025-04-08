Когда выплатят пенсии за апрель по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району?

Выплата пенсий за апрель по городам Баку и Сумгайыт, а также Абшеронскому району запланирована на 10 апреля.

Об этом во вторник Day.Az сообщили в Государственном фонде социальной защиты Азербайджана.

В ведомстве отметили, что в ближайшие дни, в соответствии с утвержденным графиком, будет произведена выплата пенсий и по другим регионам страны.