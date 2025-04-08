https://news.day.az/society/1742999.html Когда выплатят пенсии за апрель по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району? - ДАТА Выплата пенсий за апрель по городам Баку и Сумгайыт, а также Абшеронскому району запланирована на 10 апреля. Об этом во вторник Day.Az сообщили в Государственном фонде социальной защиты Азербайджана.
Когда выплатят пенсии за апрель по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району? - ДАТА
Выплата пенсий за апрель по городам Баку и Сумгайыт, а также Абшеронскому району запланирована на 10 апреля.
Об этом во вторник Day.Az сообщили в Государственном фонде социальной защиты Азербайджана.
В ведомстве отметили, что в ближайшие дни, в соответствии с утвержденным графиком, будет произведена выплата пенсий и по другим регионам страны.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре