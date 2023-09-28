https://news.day.az/world/1602081.html В Армении задержали активиста за призывы к уничтожению Пашиняна
В Армении задержали активиста за призывы к уничтожению Пашиняна
В Армении задержан политический активист.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Следственный комитет страны.
Отмечено, что в Армении задержан активист прозападного политического движения "Национально-демократический полюс" Мушег Шушанян.
Сообщается, что он задержан за призывы к физическому уничтожению премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
В настоящее время Шушанян находится под следствием, в его отношении возбуждено уголовное дело.
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