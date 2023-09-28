В Армении задержали активиста за призывы к уничтожению Пашиняна

В Армении задержан политический активист.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Следственный комитет страны.

Отмечено, что в Армении задержан активист прозападного политического движения "Национально-демократический полюс" Мушег Шушанян.

Сообщается, что он задержан за призывы к физическому уничтожению премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

В настоящее время Шушанян находится под следствием, в его отношении возбуждено уголовное дело.