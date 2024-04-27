Иран освободит экипаж задержанного в Ормузском проливе судна

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что экипаж задержанного в Ормузском проливе судна MSC Aries будет освобожден.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается в Telegram-канале МИД Ирана.

"Вопрос освобождения экипажа судна находится под нашим пристальным вниманием. Мы уже объявили послам в Тегеране о предоставлении консульского доступа, освобождении и последующей передаче [членов экипажа]", - приводятся слова Абдоллахияна в ходе телефонного разговора сего португальским коллегой Паулу Ранжелом.

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