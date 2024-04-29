Жертвами торнадо в США стали минимум три человека

По меньшей мере три человека, в том числе ребенок, погибли из-за последствий торнадо в штате Оклахома.

Как передает Day.Az, об этом сообщает CNN.

Несколько сильных торнадо было зафиксировано за ночь на территории штата, отмечает телеканал со ссылкой на данные Национальной метеорологической службы. Губернатор Оклахомы Кевин Ститт ввел режим чрезвычайной ситуации в штате.