Беспорядки в Новой Каледонии стали одним из самых серьезных кризисов президентства Макрона.

Как передает в понедельник Day.Az, об этом обозреватель Мэтью Кэмпбелл написал в своей статье для британской газеты The Sunday Times.

По его словам, жестокая колониальная история Франции сильно влияет на ее сегодняшнюю политику.

Автор статьи подчеркивает, что Париж только ищет, кого же обвинить в провале своей политики, приведшей к массовым протестам в Новой Каледонии.

"Франция обвинила внешние силы в использовании старых колониальных обид для разжигания недовольства на территории с населением 270 000 человек, разбросанных по 140 островам", - пишет автор, добавив, что Париж даже смог отследить сообщения в соцсетях с хэштегом EndFrenchColonialism, якобы исходящие от пользователей из Азербайджана.

Ссылаясь на французский дипломатический источник, Кэмпбелл отметил, что эта заморская территория имеет для Парижа особое значение.

"Новая Каледония обладает четвертью мировых запасов никеля, который используется для изготовления аккумуляторов в гибридных автомобилях, а также монет, брони и лопаток турбин", - говорится в статье.

Комментируя недавний визит президента Франции в Новую Каледонию, автор упоминает, что, перед тем как вернуться домой через 12 часов после встреч с французскими лоялистами и сторонниками независимости, Макрон согласился отложить реформу голосования, которая позволила бы недавним прибывшим на территорию голосовать.

"Ожидаемая реформа специального французского конгресса обеих палат парламента в Версале в ближайшие дни и стала триггером протестов.

Местные канаки, составляющие 40 процентов населения и имеющие право голоса на французских и европейских выборах, боялись, что предоставление права голоса иммигрантам снизит избирательные полномочия коренных жителей и создаст сложности на пути к приобретению независимости", - пишет обозреватель.

Подходя к конфликту с исторической точки зрения, Кэмпбелл подчеркнул, что корни конфликта уходят в глубь истории. По его словам, в начале XIX века этот район привлекал только китобоев и работорговцев, а местных канаков похищали или захватывали в плен.

"Сегодня территория разделена более глубоко, чем когда-либо, между канаками, которые требуют второго голосования в надежде на отделение от Франции, и белыми поселенцами, калдо (франкоязычное население европейского происхождения), которые хотят остаться в составе Франции", - также говорится в статье.

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