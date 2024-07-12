В Казахстане предотвращен теракт

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана предотвратил подрыв государственного учреждения в городе Актау террористом, находящимся под влиянием зарубежных сил.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава КНБ Ермек Сагимбаев.

Ранее спецслужба республики сообщала, что в 2024 году в стране предотвращены два теракта, подробности операций не раскрывались.

"Первый теракт был сорван в Актау. Этому предшествовала тщательная оперативная разработка. Один из жителей города попал в поле зрения как приверженец радикальной религиозной идеологии. Он имел судимость за совершение убийства. Под влиянием пропаганды зарубежных боевиков в интернете намеревался совершить подрыв в здании одного из государственных органов", - сказал Сагимбаев в интервью агентству Казинформ.

По его данным, преступник приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, в том числе горючие и иные химические смеси, а также поражающие элементы - болты и гвозди.

Глава спецслужбы уточнил, что при обыске у террориста в доме были обнаружены и изъяты четыре емкости с готовой взрывчаткой и другие улики.

По словам Сагимбаева, второй теракт был предотвращен за рубежом, когда КНБ получил первичные данные "о планируемой акции". "Незамедлительно были проинформированы соответствующие службы иностранного государства. Материалы в ходе совместной проверки нашли свое подтверждение, акция была предупреждена", - отметил председатель КНБ.

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