Немецкие СМИ опубликовали оперативный план Германии на случай войны

Бундесвер разработал "Оперативный план Германия" (OPLAN DEU) на случай возможного военного конфликта с Россией.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом пишут Bild и Der Spiegel.

"Вы должны поставить в своем ежедневнике отметку о 2029 годе! До этого времени предстоит проделать еще много работы, мы тоже должны быть готовы", - заявил генеральный инспектор вооруженных сил Германии Карстен Бройер, выступая в военном училище (цитата по Bild).

В случае обострения ситуации на восточном фланге НАТО из портов Нидерландов, Бельгии и Германии придется перебросить туда 800 тыс. солдат в течение трех-шести месяцев, а вместе с ними 200 тыс. автомобилей и тяжелой техники, пишет Der Spiegel. Речь идет о колонне длиной около 13 тыс. км.

Ключевую роль в снабжении восточного фланга будет играть автомагистраль А2, протянувшаяся от города Оберхаузен в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия до кольцевой автодороги Берлина. Однако, как отмечает Der Spiegel, мост Хоэнварте через Эльбу к северу от Магдебурга длиной почти 1,2 тыс. км станет одним из узких мест: в случае диверсии или ракетной атаки A2 окажется полностью парализована.

Главной задачей Германии в OPLAN DEU называется обеспечение развертывания и снабжения топливом, продовольствием и медикаментами натовских войск. "Многие автомобильные и железные дороги, а также портовая инфраструктура должны будут использоваться для военных целей и не будут использоваться для гражданского транспорта", - пояснили в немецком МВД.

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