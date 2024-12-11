Венгрия наложит вето на санкции ЕС против грузинских чиновников

Венгрия в случае необходимости наложит вето на санкции Евросоюза против представителей правительства Грузии и грузинских госслужащих.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на пресс-конференции после переговоров в Будапеште с грузинской коллегой Макой Бочоришвили.

"Если Евросоюз введет санкции против министра внутренних дел Грузии и двух руководителей полиции, то венгерское правительство при необходимости наложит вето на это решение, потому что считает его бессмысленным и неоправданным", - сказал Сийярто, чья пресс-конференция транслировалась телеканалом М1.

"Это нонсенс, это возмутительно", - добавил глава МИД. Он обвинил лидеров ЕС в двойных стандартах и лицемерии в связи с политическими нападками на Грузию. По его словам, грузинские граждане "избрали патриотическое консервативное правительство, выступающее за мир и семейные ценности, и, как обычно, либеральный мейнстрим взбесился".

"Либеральный мейнстрим обычно таков: если консервативная, патриотическая партия побеждает на выборах, они немедленно ставят под сомнение демократичность политической системы. Если же побеждает либеральная партия, они празднуют фантастический триумф демократии", - заявил Сийярто.

По его мнению, "если бы в Грузии победила оппозиция, то Брюссель громко заявлял бы о том, что демократия еще никогда не была в таком хорошем состоянии". "Это весьма отталкивающая, неприкрытая и уже наскучившая игра либерального мейнстрима, которую мы отвергаем", - добавил министр.

Сийярто подтвердил, что Венгрия по-прежнему поддерживает усилия Грузии по интеграции в Евросоюз и готова оказать ей необходимую помощь для ускорения этого процесса. Брюссель придерживается на этот счет иного мнения.

Внешнеполитическая служба ЕС сообщила во вторник, что министры иностранных дел 27 стран сообщества на своем последнем в этом году заседании 16 декабря рассмотрят новые меры против Грузии в связи с ситуацией в стране. В заявлении утверждается, что действия правящей партии "Грузинская мечта" привели к фактической остановке процесса вступления Грузии в ЕС. "Постоянный откат от демократии и недавние репрессивные меры, используемые грузинскими властями, имеют последствия для наших двусторонних отношений", - отметила внешнеполитическая служба ЕС.