США начали обновлять ядерное оружие на подлодках

Пентагон заключил контракт на создание модернизированной баллистической ракеты для подводных лодок "Трайдент-2". Об этом сообщила корпорация Lockheed Martin. Таким образом, США начинают программу обновления морского компонента своей ядерной триады. Каково сегодня состояние морских ядерных сил основных участников ядерного клуба и как будут меняться арсеналы в будущем - в материале "Известий", передает Day.Az.

Новый ракетный комплекс США

Корпорация Lockheed Martin заключила с ВМС США контракт на сумму $383 млн на разработку модернизированной версии ракеты "Трайдент-2" под обозначением Trident II D5 Life Extension 2 (D5LE2). Они пойдут на вооружение перспективных атомных подводных ракетоносцев типа Columbia, а также перспективных британских субмарин типа Dreadnought.

Завершение строительства и принятие на вооружение первых таких лодок случится не ранее 2030-2031 годов, но ракеты планируется начать производить раньше, так как необходимо пройти испытания и ракетам отдельно, и всему комплексу совместно с подводным носителем. Ожидается, что новый ракетный комплекс будет находиться на вооружении в США до 2084 года.

А пока, до начала 2030-х годов как минимум, основой морской части ядерной триады США остаются подлодки типа "Огайо" с ракетами "Трайдент-2". Этими же ракетами вооружены и британские морские ядерные силы. В США комплекс принят на вооружение в 1990 году, в Великобритании - в 1995-м. Сейчас на вооружении двух флотов 14 американских АПЛ и четыре британские типа "Вэнгард". В Великобритании это единственный компонент ядерных сил - там нет ни наземной, ни воздушной составляющих.

Характеристики "Трайдент-2"

Для своего времени "Трайдент-2" была, вероятно, одной из лучших межконтинентальных твердотопливных ракет. Трехступенчатая ракета может закинуть термоядерные боевые блоки двух типов - легкие и средние - на дальность до 11 300 км.

Она имеет весьма высокую точность - отклонение может составлять 90 м от точки прицеливания. На такой дальности это очень хороший показатель - лучше характеристики только у ракет с управляемыми гиперзвуковыми боевыми блоками, но пока таких в варианте морского базирования нет ни у кого.

Можно отметить, что на конструктивное совершенство "Трайдентов" в 1980-е годы оглядывались все и, по сути, ракета заложила новый уровень в твердотопливном морском ракетостроении.