Армянские криминальные разборки в Москве

Двое граждан Армении задержаны в Москве в рамках расследования дела об убийстве основателя батальона "АрБат" Армена Саркисяна.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в ходе расследования силовики установили личность предполагаемого исполнителя, который устроил взрыв в ЖК "Алые Паруса", им оказался 58-летний уроженец Вагаршапата Паруйр М.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство двух и более лиц", "Убийство общеопасным способом" и "Незаконный оборот оружия". Согласно следствию, взрыв могли организовать конкуренты Саркисяна по бизнесу. Армен Саркисян был одним из крупнейших в стране поставщиков табака из-за рубежа.

Спустя несколько дней были задержаны еще двое граждан Армении - 44-летний Арман П. и 61-летний Грачья П. Оба подозреваемых много лет занимались спортивно-бальными танцами в Армении и России. Один из них был танцором международного класса, а другой - парикмахером в Химках.

Брат Армана П. сообщил СМИ, что с гражданами Армении, которые были впоследствии задержаны, Паруйр М. познакомился незадолго до взрыва - на дне рождения общего друга.

"Мы до конца не знаем, за что задержали брата. Нам удалось с ним связаться, он передал, что его подозревают во взрыве в Москве. Адвоката у него нет", - говорит брат Армана П.

Взрыв произошел утром 3 февраля в подъезде высотки в ЖК "Алые паруса" на Авиационной улице в Москве. Столичный главк СК РФ сообщал, что на месте погиб один человек. Еще четверо получили ранения различной степени тяжести, среди них был Армен Саркисян. Он умер в реанимации, не приходя в сознание.

Источник, близкий к следствию, сообщил, что на месте взрыва было найдено тело предполагаемого подрывника. При первичном осмотре специалисты установили, что на вид мужчине 45 лет, у него короткие тёмные волосы, залысины, карие глаза и выдающийся нос. Из особых примет - бледная татуировка в виде меча на левой голени.