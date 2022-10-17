Машины знаменитостей, пущенные с молотка за огромные деньги

Время от времени на крупнейших аукционных площадках появляются не просто редкие и ценные автомобили, но экземпляры, принадлежавшие мировым знаменитостям. Такая "запись в родословной" не только повышает стоимость самого лота (зачастую в несколько раз), но и может многое рассказать о звездных владельцах. Day.Az со ссылкой на Autonews.ru представляет самые яркие и интересные примеры:

Rolls-Royce Phantom Джона Леннона

Возможно, это самый необычный Rolls-Royce в истории. Роскошный Phantom пятого поколения Джон Леннон купил в 1964 году, сразу после выхода третьего альбома "Битлов". Примечательно, что водительских прав у музыканта тогда еще не было, поэтому на первых порах ливерпульская четверка пользовалась услугами профессионального водителя. К слову, сам автомобиль изначально был черным - а перекрасить его в психоделические цвета Джон решил не только из чистого хулиганства.



Дело в том, что кузов Rolls-Royce изрядно потрепала езда по испанским грунтовкам во время съемок фильма "Как я выиграл войну" с Ленноном в главной роли, и буйство форм и красок стало своеобразным способом реставрации. Интересно и оснащение: по заказу музыканта в салон поставили холодильник, телевизор, радиотелефон и уникальный виниловый проигрыватель с амортизационной системой, которая гасила те колебания кузова, с которыми вдруг не справлялась подвеска лимузина. В довершение всего, по желанию Леннона задний диван по необходимости раскладывался в полноценную кровать.

После распада The Beatles музыкант уехал в Нью-Йорк и забрал автомобиль с собой - там на нем в разное время успели поездить Боб Дилан, Элтон Джон и Мик Джаггер. Затем Леннон был вынужден продать машину, чтобы расплатиться по налоговым задолженностям, и долгое время он пылился в запасниках музея Купера-Хьюитта. А в 1985 году уникальный Rolls-Royce появился на аукционе Sotheby's, где был продан за невероятные по тем временам 2,3 млн долларов - при прогнозе "всего" в 300 тысяч. И на тот момент это была самая крупная автомобильная сделка в истории.



Ferrari 857 Энди Уорхола

История, связанная с этой машиной, так же необычна и эксцентрична, как и само творчество Энди Уорхола. Речь идет о последнем из четырех выпущенных экземпляров гоночной модели с 3,5-литровым четырехцилиндровым мотором мощностью 290 сил. Изначально эту 875 строили для заводской команды, но она была разбита на тестах в первый же день, отправилась на восстановление, получила в ателье Scaglietti единственный в своем роде кузов с "плавником" позади водителя - после чего была продана в американскую гоночную команду Джона Эдгара... как абсолютно новая!



За океаном спорткар был весьма успешен и выиграл немало гонок, а среди пилотов, которые управляли именно этой машиной, был не кто иной, как Кэрролл Шелби. После завершения спортивной карьеры Ferrari 875 с номером шасси 0588M не раз меняла владельцев - одним из которых и стал Энди Уорхол. Правда, купил он ее не от большой любви, а в качестве реквизита для пародийного фильма, который так и не был снят. Более того, нет документальных свидетельств, что художник сам проехал на машине хоть метр - после отмены фильма уникальная Ferrari продолжила кочевать по миру, и Уорхол наверняка даже не знал, какая редкость и ценность была в его руках. Кстати, насчет ценности: в 2012 году автомобиль был продан на аукционе Gooding & Company за шесть с лишним миллионов долларов.



Mercedes-Benz 600 Элвиса Пресли





У короля рок-н-ролла было множество автомобилей, и не все из них являлись розовыми "Кадиллаками". Например, в 2020 году на аукционе Bring a Trailer появился вот этот лот - серебристый седан Mercedes-Benz 600, выпущенный в 1969 году и приобретенный Элвисом у официального дилера в Голливуде. Причем покупка была совершена в кредит - неожиданно для звезды такой величины, верно? Тем не менее, к автомобилю прилагается оригинал договора, в котором сказано, что Пресли внес 5500 из 15 500 долларов наличные, а остальное обязался гасить ежемесячными взносами по 344 доллара.



Из других исторических артефактов надо отметить надписи TCB со стилизованной молнией на передних дверях. Это сокращение от Taking Care of Business - девиза Элвиса в поздней фазе его карьеры. Также примечательно, что, несмотря на статус самого крутого "Мерседеса" своего времени, этот конкретный экземпляр не по-элвисовски скромен: неброский серебристый цвет и стандартная колесная база вместо удлиненной, ведь Пресли ездил на этой машине сам, а не с водителем.



Через пару лет после покупки музыкант передал автомобиль своему приятелю - певцу Джимми Вельвету, который хранил реликвию и после смерти Элвиса, после чего передал на экспозицию в посвященный ему музей. Затем "шестисотый" попал в руки богатого коллекционера, а пару лет назад снова сменил владельца - сумма покупки составила 288 тысяч долларов. Это примерно вдвое больше, чем обычно стоят такие "Мерседесы", и личность первого хозяина точно сказалась на результате.



Lamborghini Miura Фрэнка Синатры





Бывший менеджер Lamborghini по продажам, синьор Убальдо Сгарци, вспоминает, как однажды на фабрику приехал Фрэнк Синатра. Визит был совершенно неожиданным и проходил втайне, поэтому мало кто из работников завода узнал, что по цехам гулял всемирно известный певец. Хотя в листе оснащения суперкара Miura с номером шасси 4407 было написано черным по белому: Синатра.



Готовую машину вручили клиенту 12 декабря 1969 года - ровно в 54-й день рождения музыканта. Салон этой "Миуры" был отделан кожей дикого кабана, а кузов выкрашен в рыжий Arancio Metallico - любимый цвет Синатры. К слову, это был первый случай использования краски металлик на Lamborghini. Доподлинно не известно, долго ли на этом купе ездил сам певец: по некоторым данным, вскоре он подарил его своей подруге Глории Кент, а та через некоторое время сдала его в автосалон, чтобы обменять на новенький Countach.



Долго ждать нового владельца не пришлось: как только "Миуру" поставили в шоу-рум, ее сразу же купил клиент, который вообще-то шел за "Мерседесом". Однако машиной он пользовался лишь в исключительных случаях, поэтому за следующие 27 лет пробег вырос с 33 до 38 тысяч миль - к 2003 году, когда эта Lamborghini попала на аукцион Christie's, она была практически новой. И как вы думаете, сколько дали за такое автомобильное сокровище, построенное для самого Синатры? Всего 150 тысяч долларов! Для сравнения, сегодня "Миуры" безо всяких звездных владельцев в родословной оцениваются минимум в полтора-два миллиона. И это отличный пример того, как стремительно коллекционные машины могут набирать стоимость.



Ford Escort RS принцессы Дианы

Неожиданная машина для представительницы британской королевской семьи, верно? Тем не менее, Леди Ди всегда оставалась в душе простой девушкой и частенько меняла дворцовую церемониальность на возможность прошвырнуться по лондонским бутикам или встретиться с подругами в кафе. А вместо помпезных "Роллс-Ройсов" садилась за руль простого Ford Escort - пусть и с охранником на пассажирском месте. Довольно скоро королевская служба безопасности сказала, что так дело не пойдет, и настояла на том, чтобы взять что-нибудь более защищенное.



Принцесса придумала компромисс: тоже Ford Escort, но с цельнометаллическим кузовом и в "заряженной" версии RS Turbo со 132-сильным мотором. Для пущей незаметности машина получила обычную решетку радиатора вместо спортивной и была выкрашена в черный цвет вместо белого - Ford утверждает, что это единственный черный Escort RS первого поколения. Кроме того, в салоне было установлено дополнительное зеркало заднего вида для охранника и оборудовано место для рации.



Диана с удовольствием ездила на этом "Форде" с 1985 по 1988 год и не раз попадала в объективы фотокамер. Затем хэтчбек вернулся в британское представительство компании и провел несколько лет в руках жены менеджера по правительственным продажам. После этого Escort RS стал главным призом в розыгрыше радиостанции Kiss FM, сменил еще несколько владельцев - и, наконец, в минувшем августе попал на аукцион Silverstone. Где вызвал настоящий ажиотаж и был продан за 722 тысячи фунтов стерлингов.