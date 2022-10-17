Машины знаменитостей, пущенные с молотка за огромные деньги
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Время от времени на крупнейших аукционных площадках появляются не просто редкие и ценные автомобили, но экземпляры, принадлежавшие мировым знаменитостям. Такая "запись в родословной" не только повышает стоимость самого лота (зачастую в несколько раз), но и может многое рассказать о звездных владельцах. Day.Az со ссылкой на Autonews.ru представляет самые яркие и интересные примеры:

Rolls-Royce Phantom Джона Леннона

<p>Rolls-Royce Phantom Джона Леннона</p>

Возможно, это самый необычный Rolls-Royce в истории. Роскошный Phantom пятого поколения Джон Леннон купил в 1964 году, сразу после выхода третьего альбома "Битлов". Примечательно, что водительских прав у музыканта тогда еще не было, поэтому на первых порах ливерпульская четверка пользовалась услугами профессионального водителя. К слову, сам автомобиль изначально был черным - а перекрасить его в психоделические цвета Джон решил не только из чистого хулиганства.

Дело в том, что кузов Rolls-Royce изрядно потрепала езда по испанским грунтовкам во время съемок фильма "Как я выиграл войну" с Ленноном в главной роли, и буйство форм и красок стало своеобразным способом реставрации. Интересно и оснащение: по заказу музыканта в салон поставили холодильник, телевизор, радиотелефон и уникальный виниловый проигрыватель с амортизационной системой, которая гасила те колебания кузова, с которыми вдруг не справлялась подвеска лимузина. В довершение всего, по желанию Леннона задний диван по необходимости раскладывался в полноценную кровать.

После распада The Beatles музыкант уехал в Нью-Йорк и забрал автомобиль с собой - там на нем в разное время успели поездить Боб Дилан, Элтон Джон и Мик Джаггер. Затем Леннон был вынужден продать машину, чтобы расплатиться по налоговым задолженностям, и долгое время он пылился в запасниках музея Купера-Хьюитта. А в 1985 году уникальный Rolls-Royce появился на аукционе Sotheby's, где был продан за невероятные по тем временам 2,3 млн долларов - при прогнозе "всего" в 300 тысяч. И на тот момент это была самая крупная автомобильная сделка в истории.

Ferrari 857 Энди Уорхола

<p>Ferrari 857 Энди Уорхола</p>

История, связанная с этой машиной, так же необычна и эксцентрична, как и само творчество Энди Уорхола. Речь идет о последнем из четырех выпущенных экземпляров гоночной модели с 3,5-литровым четырехцилиндровым мотором мощностью 290 сил. Изначально эту 875 строили для заводской команды, но она была разбита на тестах в первый же день, отправилась на восстановление, получила в ателье Scaglietti единственный в своем роде кузов с "плавником" позади водителя - после чего была продана в американскую гоночную команду Джона Эдгара... как абсолютно новая!

За океаном спорткар был весьма успешен и выиграл немало гонок, а среди пилотов, которые управляли именно этой машиной, был не кто иной, как Кэрролл Шелби. После завершения спортивной карьеры Ferrari 875 с номером шасси 0588M не раз меняла владельцев - одним из которых и стал Энди Уорхол. Правда, купил он ее не от большой любви, а в качестве реквизита для пародийного фильма, который так и не был снят. Более того, нет документальных свидетельств, что художник сам проехал на машине хоть метр - после отмены фильма уникальная Ferrari продолжила кочевать по миру, и Уорхол наверняка даже не знал, какая редкость и ценность была в его руках. Кстати, насчет ценности: в 2012 году автомобиль был продан на аукционе Gooding & Company за шесть с лишним миллионов долларов.

Mercedes-Benz 600 Элвиса Пресли

<p>Mercedes-Benz 600 Элвиса Пресли</p>
У короля рок-н-ролла было множество автомобилей, и не все из них являлись розовыми "Кадиллаками". Например, в 2020 году на аукционе Bring a Trailer появился вот этот лот - серебристый седан Mercedes-Benz 600, выпущенный в 1969 году и приобретенный Элвисом у официального дилера в Голливуде. Причем покупка была совершена в кредит - неожиданно для звезды такой величины, верно? Тем не менее, к автомобилю прилагается оригинал договора, в котором сказано, что Пресли внес 5500 из 15 500 долларов наличные, а остальное обязался гасить ежемесячными взносами по 344 доллара.

Из других исторических артефактов надо отметить надписи TCB со стилизованной молнией на передних дверях. Это сокращение от Taking Care of Business - девиза Элвиса в поздней фазе его карьеры. Также примечательно, что, несмотря на статус самого крутого "Мерседеса" своего времени, этот конкретный экземпляр не по-элвисовски скромен: неброский серебристый цвет и стандартная колесная база вместо удлиненной, ведь Пресли ездил на этой машине сам, а не с водителем.

Через пару лет после покупки музыкант передал автомобиль своему приятелю - певцу Джимми Вельвету, который хранил реликвию и после смерти Элвиса, после чего передал на экспозицию в посвященный ему музей. Затем "шестисотый" попал в руки богатого коллекционера, а пару лет назад снова сменил владельца - сумма покупки составила 288 тысяч долларов. Это примерно вдвое больше, чем обычно стоят такие "Мерседесы", и личность первого хозяина точно сказалась на результате.

Lamborghini Miura Фрэнка Синатры

<p>Lamborghini Miura Фрэнка Синатры</p>
Бывший менеджер Lamborghini по продажам, синьор Убальдо Сгарци, вспоминает, как однажды на фабрику приехал Фрэнк Синатра. Визит был совершенно неожиданным и проходил втайне, поэтому мало кто из работников завода узнал, что по цехам гулял всемирно известный певец. Хотя в листе оснащения суперкара Miura с номером шасси 4407 было написано черным по белому: Синатра.

Готовую машину вручили клиенту 12 декабря 1969 года - ровно в 54-й день рождения музыканта. Салон этой "Миуры" был отделан кожей дикого кабана, а кузов выкрашен в рыжий Arancio Metallico - любимый цвет Синатры. К слову, это был первый случай использования краски металлик на Lamborghini. Доподлинно не известно, долго ли на этом купе ездил сам певец: по некоторым данным, вскоре он подарил его своей подруге Глории Кент, а та через некоторое время сдала его в автосалон, чтобы обменять на новенький Countach.

Долго ждать нового владельца не пришлось: как только "Миуру" поставили в шоу-рум, ее сразу же купил клиент, который вообще-то шел за "Мерседесом". Однако машиной он пользовался лишь в исключительных случаях, поэтому за следующие 27 лет пробег вырос с 33 до 38 тысяч миль - к 2003 году, когда эта Lamborghini попала на аукцион Christie's, она была практически новой. И как вы думаете, сколько дали за такое автомобильное сокровище, построенное для самого Синатры? Всего 150 тысяч долларов! Для сравнения, сегодня "Миуры" безо всяких звездных владельцев в родословной оцениваются минимум в полтора-два миллиона. И это отличный пример того, как стремительно коллекционные машины могут набирать стоимость.

Ford Escort RS принцессы Дианы

<p>Ford Escort RS принцессы Дианы</p>

Неожиданная машина для представительницы британской королевской семьи, верно? Тем не менее, Леди Ди всегда оставалась в душе простой девушкой и частенько меняла дворцовую церемониальность на возможность прошвырнуться по лондонским бутикам или встретиться с подругами в кафе. А вместо помпезных "Роллс-Ройсов" садилась за руль простого Ford Escort - пусть и с охранником на пассажирском месте. Довольно скоро королевская служба безопасности сказала, что так дело не пойдет, и настояла на том, чтобы взять что-нибудь более защищенное.

Принцесса придумала компромисс: тоже Ford Escort, но с цельнометаллическим кузовом и в "заряженной" версии RS Turbo со 132-сильным мотором. Для пущей незаметности машина получила обычную решетку радиатора вместо спортивной и была выкрашена в черный цвет вместо белого - Ford утверждает, что это единственный черный Escort RS первого поколения. Кроме того, в салоне было установлено дополнительное зеркало заднего вида для охранника и оборудовано место для рации.

Диана с удовольствием ездила на этом "Форде" с 1985 по 1988 год и не раз попадала в объективы фотокамер. Затем хэтчбек вернулся в британское представительство компании и провел несколько лет в руках жены менеджера по правительственным продажам. После этого Escort RS стал главным призом в розыгрыше радиостанции Kiss FM, сменил еще несколько владельцев - и, наконец, в минувшем августе попал на аукцион Silverstone. Где вызвал настоящий ажиотаж и был продан за 722 тысячи фунтов стерлингов.