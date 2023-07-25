Новейший Lexus LM представили в Великобритании

Спустя месяц после июньской глобальной премьеры Toyota Alphard люксовый вариант этого минивэна под названием Lexus LM "докатился" до Великобритании. Цены уже объявлены, и они выглядят впечатляюще, передает Day.Az со ссылкой на carscoops.

Базовая версия 7-местная версия Lexus LM (LM 350h) оценена в 115,5 тыс. долларов. Причем полного привода тут нет, а мощность гибридной силовой установки, построенной вокруг мотора объемом 2,5 л, составляет всего 247 л.с. В оснащении такого минивэна сиденья с электроприводом на первом и втором рядах, панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, руль с обогревом, система кругового обзора, акустика Mark Levinson с 21 динамиком и 14-дюймовый потолочный экран.

За 119, 2 тыс. долларов можно получить все то же самое, но с полным приводом. Ну а топовый вариант минивэна (LM 350h Takumi) оценен в 145 тыс. долларов! Правда, уровень комфорта тут выше за счет того, что мест всего... четыре.

У Lexus LM 350h Takumi другой уровень отделки салона, сверхкомфортные кресла с массой регулировок, подогревом, вентиляцией и массажем, а также со своими индивидуальным беспроводными зарядками для смартфона. И полный привод в базе, но зато силовая установка все та же 247-сильная.

Для сравнения, в Великобритании бешеный 1000-сильный кроссовер Tesla Model X Plaid стоит ненамного дороже - 153,8 тыс. долларов. В общем, Lexus LM - это минивэн для очень богатых людей.