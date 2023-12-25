Так выглядит мощнейший BMW M5 Touring 2024

В преддверии праздников подразделение BMW M выложило рекламный ролик M5 Touring, который украшен праздничным камуфляжем, передает Day.Az со ссылкой на motor1.

BMW M5 Touring - один из самых редких автомобилей, когда-либо созданных подразделением M. Кузов E34 был собран тиражом 891 экземпляр, тогда как E61 был выпущен тиражом в 1025 экземпляров.

Седан M5 (G90) вместе со своим аналогом-универсалом будут единственными моделями 5-й серии, сохранившими двигатель V8. Под капотом BMW M устанавливается твин-турбо двигатель объемом 4,4 литра. Однако восьмицилиндровый двигатель объединит усилия с электродвигателем. По оценкам, гибридная установка с подключаемым модулем будет выдавать в общей сложности более 700 л.с., что больше, чем у стандартного XM, но меньше, чем у XM Label.

BMW еще не представила обычную 5-Series Touring. Премьера стандартного универсала состоится в начале 2024 года вместе с полностью электрическим i5 (включая i5 M60), тогда как M5 Touring выйдет позже в 2024 году.

Ожидается, что машина будет стоить более 100 000 долларов. Седан M5 предыдущего поколения в 2023 модельном году стоит от 107 900 долларов, а новый определенно будет дороже.

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