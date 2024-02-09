Назван самый продаваемый автомобиль в Китае

Немецкая компания Volkswagen за январь 2024 года стала лидером по продажам в Китае. Она смогла опередить китайский концерн BYD, который занимал первое место 11 месяцев подряд. Как сообщает Day.Az, об этом сообщает CarNewsChina со ссылкой на Китайскую ассоциацию легковых автомобилей.



Самые востребованные бренды

В Китае продажи Volkswagen в январе текущего года составили 209,5 тыс. машин, что позволило бренду занять 10,29% доли рынка. На втором месте расположился BYD, который смог реализовать 191,1 тыс. автомобилей.

Следом идет Toyota с результатом 141,7 тыс. проданных экземпляров. Также в список попали Changan, Honda, Geely, Wuling, BMW, Chery и Nissan.



Рейтинг моделей

Самыми популярными моделями на китайском рынке в январе стали Changan CS75 Plus (50 494 шт.), Volkswagen Lavida (32 419 шт.) и BYD Song Plus (32 267 шт.).

Кроме того, в первую десятку вошли Nissan Sylphy, Aito Wenjie M7, Tesla Model Y, BYD Qin Plus, BYD Seagull, Volkswagen Sagitar и Honda CR-V.



Сколько всего было продано машин

В общей сложности за первый месяц 2024 года в Китае было продано 2,04 млн новых легковых автомобилей, что превышает показатели января прошлого года на 57,4%. Доля электромобилей и гибридных машин составила 33,8% от общего объема.

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