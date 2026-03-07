Рекламу китайского кроссовера Wey скопировали у Land Rover

Глава Great Wall извинился за плагиат рекламы британского Land Rover. Председатель совета директоров компании Вэй Цзяньцзюнь лично выступил в роли лица бренда в рекламной кампании нового кроссовера Wey V9X, но пользователи соцсетей тут же обратили внимание, что композиция и оформление постера Wey подозрительно напоминают рекламу Range Rover Evoque для китайского рынка.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Инцидент произошел 5 марта, когда в Wey (бренд принадлежит Great Wall) объявили о старте маркетинговой кампании новой модели. На опубликованном изображении Цзяньцзюнь был запечатлен на фоне автомобиля в схожей позе и ракурсе. После этого Вэй Цзяньцзюнь публично принес извинения в связи с инцидентом.

"После расследования выяснилось, что плакат действительно был плагиатом. Никаких оправданий нет. Я приношу извинения компании Land Rover, дизайнеру оригинального плаката и всем пользователям сети, которые мне доверяли", - приводит IT Home слова главы китайской автокомпании. Он подчеркнул, что и он лично, и компания готовы понести всю предусмотренную законом и договорами ответственность, включая финансовые претензии. При этом Вэй взял часть вины на себя, объяснив случившееся недостаточно тщательным контролем на этапе утверждения рекламных материалов.

"Я должен глубоко переосмыслить свои подходы к управлению и внутренние процессы, чтобы решительно искоренить сам плагиат", - добавил он.

Китайский автопром в последние годы активно борется за репутацию на глобальном рынке, и подобные инциденты становятся для местных компаний крайне чувствительными.