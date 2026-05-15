Honda впервые за 70 лет отчиталась об убытке

Honda впервые за 70 лет закончила финансовый год с убытком. Отчет компании за 2026 финансовый год (завершился 31 марта 2026 года) был опубликован 14 мая.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, об этом сообщает IT Home.

Чистая прибыль компании оказалась отрицательной: минус 423,9 млрд иен. Падение относительно предыдущего года составило 150,72% - тогда Honda еще фиксировала прибыль, сообщает портал.

Это беспрецедентный случай за все время биржевой истории бренда, насчитывающей около семи десятилетий. Любопытно, что при этом выручка Honda выросла на 0,5%, достигнув 21,80 трлн иен.

Основная причина провала - масштабная перестройка электромобильного направления. Компания списала крупные суммы в рамках корректировки своей EV-стратегии: разовые расходы составили 952,6 млрд иен.