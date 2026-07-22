Американец нашел останки страшного существа, когда чистил фильтр автомобиля

Автовладелец обнаружил окаменелое существо во время замены салонного фильтра.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, житель США разместил фотографии "окаменелого существа", которое было обнаружено при замене салонного фильтра автомобиля. Впрочем, пользователи соцсетей быстро распознали, что это мумифицированная мышь.

"Нужно просто добавить воды, и он оживет", - шутят комментаторы, добавляя, что автомобилист явно обладает ослабленным обонянием, так как терпел неприятный запах на протяжении нескольких недель.

"Окаменение - это процесс замещения органических тканей минеральными отложениями, сохраняющими форму животного. Мумификация - это полное обезвоживание и сохранение органических тканей", - добавил палеонтолог.

Также пользователи соцсетей отмечают, что мыши довольно часто "путешествуют" по вентиляционным каналам автомобилей, а если машина долго стоит, то воздушный фильтр становится местом создания мышиного гнезда.