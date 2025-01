https://news.day.az/azerinews/1723342.html

10 yaş cavanlaşdıran qidalar - bahası da var, ucuzu da... - FOTO

"The American Journal of Clinical Nutrition"da dərc olunmuş 2023-cü ildə aparılan araşdırmaya görə, son araşdırmalar göstərir ki, pəhrizinizi dəyişdirmək uzunömürlülüyün açarıdır. Hətta sadə dəyişikliklərin ömrümüzü on ilədək uzada biləcəyini göstərir.