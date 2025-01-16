https://news.day.az/society/1723177.html Пожар уничтожил 8-комнатный дом в Шамкире - ФОТО В Шамкире произошел пожар. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован в одном из частных жилых домов города. Пожар произошел в двухэтажном доме площадью около 280 кв.м, в котором было 8 комнат.
Пожар уничтожил 8-комнатный дом в Шамкире - ФОТО
В Шамкире произошел пожар.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован в одном из частных жилых домов города.
Пожар произошел в двухэтажном доме площадью около 280 кв.м, в котором было 8 комнат.
На место происшествия сразу были направлены пожарные машины и личный состав Шамкирского района Государственной службы противопожарной охраны МЧС.
Причины возникновения пожара расследуются.
Ранее мы сообщали, что в жилом доме в Баку произошел взрыв.
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