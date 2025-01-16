Пожар уничтожил 8-комнатный дом в Шамкире

В Шамкире произошел пожар.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован в одном из частных жилых домов города.

Пожар произошел в двухэтажном доме площадью около 280 кв.м, в котором было 8 комнат.

На место происшествия сразу были направлены пожарные машины и личный состав Шамкирского района Государственной службы противопожарной охраны МЧС.

Причины возникновения пожара расследуются.

Ранее мы сообщали, что в жилом доме в Баку произошел взрыв.